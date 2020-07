Comediante bromea sobre la muerte de su madre por Covid-19

Laurie Kilmartin es una comediante de stand up que recientemente perdió a su madre, JoAnn –de 82 años- a causa del Covid-19. Sin embargo, Laurie decidió convertir su tragedia familiar en una fuente de comedia; ya que a través de Twitter lanza interminables “bromas” sobre su madre fallecida.

El pasado 4 de julio, Laurie volvió a sacudir las redes con su humor ácido al compartir un “antes y después” de su madre:

Para la comediante estadounidense, las burlas hacia la muerte de su madre le han valido algunas críticas, pero para ella no solo es una manera de “sanar su dolor”, sino que lo considera una oportunidad de orientar a los demás sobre que el coronavirus (Covid-19) es real.

I won't say a comedian baton-passed my mom a fatal case of COVID, but I will say someone as dumb as a comedian baton-passed my mom a fatal case of COVID.