Comediante es atacado en redes sociales por hacer chiste sobre AMLO

MÉXICO.— El comediante mexicano Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño”, fue duramente criticado en redes sociales, tanto fue el alboroto que generó, que se convirtió en tendencia en Twitter.

Las redes sociales, fueron el escenario perfecto para generar encontronazo entre los que consideraron una gran falta de respeto las burlas del comediante ha el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y los que comentaron que solo se trató de un chiste.

Huuuuyyyy La chairiza se ofendió por hacer chistes del presidente, amenazas, insultos y descalificaciones por hacer humor presidencial, perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento donde enseñaron que todos debíamos estar de acuerdo.

Fue a través de Twitter en donde “El Costeño” fue criticado, e incluso amenazado, por faltarle al respeto a AMLO al hacer un chiste donde lo comparaba con el miembro masculino.

Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres!