La cantante detalló cómo fue su inicio antes de convertirse en una de las cantantes mexicanas más reconocidas. También por fin confirma si hubo o no romance con Chayanne.

MÉXICO.— Yuri se sumó a la lista de famosos invitados que han acudieron al programa de Yordi Rosado: "La Entrevista con Yordi Rosado" para revelar detalles íntimos y hasta desconocidos des su vida y por supuesto, su pasado.

La cantante y actriz aprovecho el espacio para hablar de su infancia, pero sobre todo de los inicios de su carrera, la cual fue muy difícil, pues la pobreza le hizo pasar bastantes malos ratos. Además al no obtener el éxito pensado por algún momento pensó que no lograría convertirse en la reconocida intérprete que es ahora.

Con lágrimas en el rostro, la veracruzana se sinceró y le contó a Yordi varias momentos de su vida, los cuales ahora considera como grandes enseñanzas.

"Tenía tercer grado de anemia"

Durante la entrevista transmitida en el canal de youtube de Yordi, la cantante, con su sentido del humor y apertura, narró cómo aún siendo una niña, viajó con su madre a la Ciudad de México buscando que ella triunfara como cantante, pero desafortunadamente los primeros meses fueron horribles, pues como su papá no estaban de acuerdo con que se fueran, no tenían ni un peso.

Por ello, comían sólo una vez al día e iban al supermercado a robar comida para poder subsistir.

"Un día me desmayé con Chabelo porque tenía tercer grado de anemia, y mi mamá me dijo que no dijera nada, pero yo le conté que comía una vez al día y Chabelo nos dio dinero para que fuéramos a comer, vivíamos en el hotel San Diego, muy cerca de la XEW, mi mamá a veces vendía cosas, a veces vendía periódico, a veces iba a robar al súper", contó la intérprete de "La Maldita Primavera".

Aunque sacó un primer disco, no le fue bien, sino hasta que sacó el sencillo "Esperanza", que dijo, fue su primer hit.

Se casó para que su mamá dejara de controlarla

Yuri reconoció que su madre fue muy controladora con ella, con su vida, y que durmió con ella hasta que tuvo 20 años, edad en la que la cantante aún no administraba su dinero, en la que no podía salir con sus novios, ni tenerlos, así que cuando tuvo oportunidad, se escapó de casa para casarse.

En aquella época, su mamá le hizo un escándalo durante una conferencia de prensa, y ese doloroso momento se verá en la bioserie que prepara.

"(Le dije) No me dejaste vivir mi adolescencia, pero te disculpo má, yo sé que me cuidaste. Mi mamá acabó hincada pidiéndome disculpas", recordó Yuri, quien invitó a hablar y resolver cualquier situación con sus padres, para que cuando ellos mueran, no queden deudas pendientes.

Aseguró que los últimos años de vida con sus padres fueron hermosos, pero sí habló con ellos y les dijo lo que tenía que decirles.

¿Tuvo o no un romance con Chayanne?

Hablando sobre cuando alcanzó el éxito musical, Yordi aprovecho para preguntarle sobre un rumor del que se ha dicho mucho, pero que hasta ella aclara.

Yuri, sí estaba enamorada de Chayanne. Cuando hizo la telenovela "Volver a empezar", tuvo como protagonista masculino a Chayanne, con quien se rumoró que tenía un romance, sin embargo, la cantante negó que hubiera pasado algo entre ellos, aunque dijo, ganas no le faltaron.

"Yo quería pegar mi chicle la verdad y le llevo unos añitos. Pero ya cuando nos vimos siendo ya hombrecito y mujercita él me decía: es que yo te respeto mucho y yo: ¡fáltame al respeto!", contó entre risas. Yuri aseguró que no pasó nada. "Nada, te prometo ante dios que no pasó nada".

