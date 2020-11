La actriz afirmó que Eleazar siempre se portó "divino" con ella y por eso espera que no sea verdad la acusación en su contra.

MÉXICO.— Paulina Goto es otra actriz que trabajó en varios proyectos televisivos con Eleazar "N", quien fue detenido por golpear e intentar ahorcar a su novia, Stephanie Valenzuela.

Sin embargo, la actriz se ha dicho sorprendida con la noticia, ya que ella asegura que siempre recibió un buen trato por parte del actor, incluso lo describe como "divino".

En entrevista con "Ventaneando", Paulina relató su experiencia con Eleazar a quien considera como "un tipazo" que adora desde que lo conoció en proyectos como ‘Mis XV’ y ‘Vaselina’.

La también cantante admitió que le tiene un gran cariño por eso espera que las acusaciones de violencia en su contra sean falsas.

La actriz mencionó que prefiere no opinar sobre el caso de Stephanie Valenzuela contra Eleazar, ya que desconoce lo que pasó, pero indicó que serán las autoridades las que señalen lo que en realidad paso.

“Yo no tengo ni la menor idea de lo que haya pasado ahí, no me gustaría ni opinar ni acusar ni asumir que es así. Porque sin pruebas y sin aclarar nada, es mejor no” finalizó Paulina.