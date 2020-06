¿Cómo es el embarazo ectópico que tiene la esposa de Poncho de Nigris?

Marcela tendrá que ser operada debido a la dificultad que representa su embarazo

MONTERREY.— Con el fin de evitar especulaciones y pidiendo mucho apoyo y respeto Poncho De Nigris y su esposa Marcela Mistral dieron a conocer que estaban esperando a su tercer hijo, sin embargo, la conductora regiomontana presenta un embarazo ectópico (afuera del útero) por lo que tendrá que ser operada.

A través del perfil de Instagram de Marcela, ambos compartieron la situación que están pasando y explicaron lo que tendrán que hacer en este caso.

"Hay algunos especulaciones en redes sobre un posible embarazo, de nosotros, y lo cual pues es cierto, sin embargo nos vamos a enfrentar a una situación muy común, normal, no tan común, de un embarazo atípico. Lo cual me va a someter a una operación el día de mañana de emergencia y, pues, como sabemos que puede filtrarse, gente puede enterarse, y no van a tener la verdad absoluta, por eso lo estamos compartiendo en este momento, porque es algo tan común, pero que también es algo tan doloroso no es algo con lo que se puede estar jugando o algo a lo que ustedes pueden estarle agregando sus propias conclusiones. Por eso lo compartimos aquí", inicia Mistral en un video, seguida de su esposo. "Sí está embarazada, pero no es un embarazo normal, entonces fuimos a checar a Marcela y nos dijeron que no había nada y, pues ya, nos pusimos tristes, que no había nada".

¿Qué es un embarazo ectópico?

Se trata de un embarazo en el que el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, por lo cual no puede sobrevivir. Si se permite que siga creciendo, puede dañar los órganos cercanos y ocasionar una pérdida de sangre mortal.

Los síntomas incluyen dolor pélvico y sangrado vaginal. Para evitar complicaciones, es necesario hacer un tratamiento. En las primeras etapas, la medicación puede ser suficiente, pero las etapas posteriores pueden requerir cirugía.- Con información de Tele Diario y Radio Fórmula.

