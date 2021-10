¿Cómo está la salud de Galilea Montijo? Filtran fotos desde el hospital

MÉXICO.- Galilea Montijo acaparó las noticias recientemente debido a sus problemas de salud y su presunto vínculo con el caso de Inés Gómez Mont. Posteriormente por la renuncia de esposo, Fernando Reina Iglesias, y su ausencia en el matutino “Hoy”.

De acuerdo con una fuente cercana a la revista TV Notas, el 22 de octubre Galilea se sintió mal después de la transmisión del matutino y requirió atención médica inmediata.

El informante reveló a la publicación:

Montijo tuvo que ser trasladada a un hospital, donde le revelaron que sufrió un derrame en el corazón, pericarditis e hipertensión.

La revista dio a conocer imágenes de Montijo en la clínica.

De acuerdo con la conductora, todavía tiene secuelas del Covid tras haberse contagiado en dos ocasiones. También dijo que su ausencia en “Hoy” se debió a su salud y no a nexos con el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga.

“No voy a volver a tocar el tema porque después se comentan otras cosas que ni al caso, entonces yo creo que no ayudo nada en el tema, no sé nada del tema y ahí me voy a quedar”, dijo hace unos días.