Conecta con sus fanáticos

“Como la flor” es un éxito en la voz de Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).—Ángela Aguilar agradece a sus seguidores, a quienes llama “angelitos”, por la aceptación y apoyo que le han dado al tema “Como la flor”, que en menos de 24 horas de su lanzamiento, ya cuenta con más de 400 mil reproducciones.

“Me hace muy feliz que nos podamos unir con la música, con el amor que tenemos, con el amor que tenemos de bailar, es fantástico que aunque estemos tan lejanos, me siento tan conectada con todos ustedes”, escribió en redes sociales.

“Estoy muy contenta y muy agradecido con ustedes porque ven el vídeo, por quererme, por seguirme, por apoyarme, porque la verdad, casi, casi siento que no me lo merezco”, continúa la publicación.

La hija de Pepe Aguilar comentó algunos detalles de la grabación del videoclip del tema, que originalmente interpretó Selena Quintanilla: “Este vídeo fue un gran fuerzo. Lo grabamos el año pasado, mi hermano Leonardo Aguilar y Erick Nieto fueron las personas que me grabaron, me mantuvieron firme, me apoyaron y básicamente hicieron que este vídeo saliera bien”.

“Siempre estuvieron detrás de mí y además estuvo muy divertido y se ve a través de las imágenes. Estoy muy emocionada de que ustedes lo puedan ver y que les guste”, les dijo a sus fans.

Una probadita

Ángela Aguilar, que ya prepara un nuevo material discográfico, estrenará en los próximos meses un tema que hizo con Christian Nodal, del cual han dado pequeños avances en sus respectivas redes sociales.

Millones de fans

La cantante agradeció que en todas sus redes sociales tiene millones de seguidores.