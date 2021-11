¿Cómo obtener una cuenta de Disney a bajo costo? Anuncian estrenos

MÉXICO.- Disney + se volvió tendencia por cumplir un año y lanzar una promoción que comenzará el 8 de noviembre y será válida durante una semana hasta el 14 de noviembre para suscriptores nuevos. En México, el costo de la suscripción en Disney + sería de 29 pesos.

¿Qué contenido estrenará Disney + este mes?

El estreno en streaming de Marvel Studios’ “ Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings ”

” Jungle Cruise

L“Home Sweet Home Alon

Una nueva serie original de cortos de Walt Disney Animation Studios llamada “Olaf Presents”.

El debut nacional de Disney+ en streaming de los cortos favoritos de los fans de Walt Disney Animation Studios, incluido “Frozen Fever,” cortos ganadores del Oscar “Feast” y ''Paperman,” Corto de Mickey Mouse nominado al Oscar, “Get A Horse!” y mucho mas

Un cortometraje animado “Ciao Alberto” de Pixar, con personajes de la película animada "Luca" y un nuevo corto de Los Simpson. Así como los primeros cinco episodios de la temporada 2 de “The World According to Jeff Goldblum” de National Geographic.