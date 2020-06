Compañeros de Lea Michele en Glee la acusan de racismo

Varios compañeros de la actriz expusieron que ella no puede opinar de racismo cuando lo puso en práctica durante mucho tiempo

EE.UU.— La actriz estadounidense Samantha Ware acusó a Lea Michele, su compañera de reparto en la temporada seis en la serie Glee, de hacer su vida un infierno durante la grabación, por las microagresiones traumáticas que tenía contra ella.

Todo inició cuando Lea hizo una publicación en sus redes sociales pronunciándose sobre la muerte de George Floyd, donde utilizó el hashtag #BlackLivesMatter.

"George Floyd no merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar", escribió.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter — Lea Michele (@LeaMichele) May 29, 2020

Samantha no desaprovechó la oportunidad para responderle, recordándole las acciones que habían tenido lugar en el set de filmación.

“¿Recuerdas cuando hiciste mi primer concierto de televisión un infierno? Porque nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, te cagarías en mi peluca, entre otras traumáticas microagresiones que hicieron que me cuestionará mir carrera en Hollywood", le dijo.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA — SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020

¿Quién es Samantha?

Samantha Ware se unió al elenco en 2015, para interpretar al personaje de "Jane Hayward" durante once episodios, una de las primeras oportunidades en su carrera, que luego la impulsó a conseguir papeles en proyectos como What / If, Chicago Med y God Friended Me.

En Glee compartió reparto con actores como Alex Newell, Amber Riley y Dabier Snell, quienes reaccionaron a la publicación dando su apoyo a Ware.

GIRL YOU WOULDNT LET ME SIT AT THE TABLE WITH THE OTHER CAST MEMBERS CAUSE “I DIDNT BELONG THERE” FUCK YOU LEA https://t.co/s4NoLdtqRs — Dabier (@OfficialDabier) June 2, 2020

