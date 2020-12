Comparten sus festejos con fans

Mediante redes sociales ofrecen sus buenos deseos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Si bien este año es considerado uno de los más difíciles debido a la pandemia del Covid-19, varios famosos se dieron tiempo para celebrar la Nochebuena y compartir con sus fans mensajes llenos de buenos deseos y buenas vibras.

La pareja del año: Belinda y Christian Nodal pasó su primera Navidad en compañía de la familia de la cantante, quien subió historias a su cuenta de Instagram en las que se vio muy romántica con el intérprete de regional mexicano.

La cantante y actriz Danna Paola compartió una fotografía donde luce radiante y llena de elegancia, con la frase “All I Want For Christmas Is You...”.

Una pareja que no perdió la oportunidad de lucir su “outfit” navideño fue la de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes compartieron su cariño y alegría desde la comodidad de su casa.

La modelo Tania Ruiz Eichelmann compartió un mensaje: “¡Feliz Navidad gente bonita! Que hoy en este día tan especial siempre se acuerden que Dios está en ustedes y en todos”.

Alejandro Fernández pasó esta fecha especial junto a sus dos hijos menores, Valentina y Emiliano.

Aracely Arámbula, junto a su árbol de Navidad, deseó a sus fans “mucha salud e infinitas bendiciones”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez también compartieron con sus fans sus buenos deseos.