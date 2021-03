Compiten por el Óscar

“Mank”, de David Fincher, incluida en 10 categorías

NUEVA YORK (AP).— “Mank” de David Fincher lidera la lista de postulados al Óscar con 10 menciones, y por primera vez dos mujeres, Chloé Zhao y Emerald Fennell, fueron postuladas a Mejor Dirección.

Ocho títulos compiten por el premio a Mejor Película: “Mank”, “Promising Young Woman (Hermosa venganza)” de Emerald Fennell, “Nomadland” de Chloé Zhao, “Judas and the Black Messiah (Judas y el mesías negro)”, “Sound of Metal (El sonido del metal)”, “Minari”, “The Father (El padre)” y “The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago)”. En la categoría de Dirección se hizo historia. Solo cinco mujeres han sido candidatas. Chloé Zhao es la primera directora de origen asiático postulada. Los demás candidatos son Lee Isaac Chung por “Minari”, David Fincher por “Mank” y Thomas Vinterberg por “Another Round (Una ronda más)”.

En cuanto a actuaciones, es la lista más diversa que se haya visto. Nueve de los 20 actores postulados son de minorías, incluyendo una candidatura póstuma a Mejor Actor para Chadwick Boseman y menciones para Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Steven Yeun (“Minari”), Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”), Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami... (Una noche en Miami...)”, Viola Davis “Ma Rainey’s Black Bottom (La madre del blues)”, Andra Day “The People vs. Billie Holiday” y Yuh-Jung Youn “Minari”.

Viola Davis, quien fue galardonada por su actuación en “Fences” de 2016, recibió su cuarta candidatura para convertirse en la actriz negra más postulada de la historia. Las otras postuladas a Mejor Actriz son Carey Mulligan por “Promising Young Woman”, Frances McDormand por “Nomadland” y Vanessa Kirby por “Pieces of a Woman (Fragmentos de una mujer)”. Los demás candidatos a Mejor Actor son Anthony Hopkins, por “The Father”, y Gary Oldman por “Mank”.

Aunque no quedó ninguna película latinoamericana en Mejor Largometraje Internacional, “El agente topo” de Chile, dirigido por Maite Alberdi, compite a Mejor Documental. Y Laura Pausini, recientemente galardonada con su primer Globo de Oro, competirá ahora por el Óscar a Mejor Canción Original como coautora de “Io Sì”, tema original de la película “La Vita Davanti a Se (La vida ante sí)”.

Tras un año de pandemia en el que la mayoría de los cines se mantuvieron cerrados, los servicios en línea dominan este año los Premios de la Academia.

Netflix, como se anticipaba, lidera el grupo con 35 postulaciones. El servicio aún busca su Óscar a Mejor Película, y este año tiene posibilidad de ganarlo con dos producciones: “Mank” y “The Trial of the Chicago 7”, un filme de Paramount Pictures vendido durante la pandemia. Netflix también encabezó la lista de candidatos del año pasado con 24 menciones, pero obtuvo solo dos premios. Otros servicios fueron postulados. Amazon, en particular, estuvo bien representado con “Sound of Metal”, “Borat Subsequent Moviefilm” y “One Night in Miami...”.

Las candidaturas para la 93a. edición del Óscar fueron anunciadas en Londres por Nick Jonas y Priyanka Chopra Jonas. Los Premios de la Academia normalmente ya se habrían entregado, pero se postergaron dos meses debido a la pandemia. La ceremonia será el domingo 25 de abril. La academia confirmó ayer que el espectáculo se realizará en su sede usual, el Teatro Dolby en Los Ángeles, y la estación de tren de la ciudad Union Station.

Además de Steven Youn, las candidatas a Mejor Actriz de Reparto son: Maria Bakalova por “Borat Subsequent Moviefilm”, Glenn Close por “Hillbilly Elegy (Hillbilly, una elegía rural)”, Olivia Colman por “The Father” y Amanda Seyfried por “Mank”. Odom Jr., Kaluuya y Stanfield, en tanto, competirán por Mejor Actor de reparto con Sacha Baron Cohen, por “The Trial of the Chicago 7”, y Paul Raci por “Sound of Metal”. “El agente topo” se medirá por Mejor Documental con “Collective”, “Crip Camp: A Disability Revolution”, “My Octopus Teacher” y “Time”.

Los postulados a Mejor Largometraje Internacional son: “Quo Vadis, Aida?”, de Bosnia-Herzegovina; “Another Round”, de Dinamarca; “Better Days”, de Hong Kong; “Collective”, de Rumania; y “The Man Who Sold His Skin” de Túnez. (“Ya no estoy aquí”, de México, quedó fuera de la competencia).

Además de “Io sí” de Laura Pausini y Diane Warren, las candidatas a Mejor Canción Original son “Husavik”, de “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”; “Fight for You”, de “Judas and the Black Messiah”; “Speak Now”, de “One Night in Miami...”, y “Hear My Voice” de “The Trial of the Chicago 7”. El Óscar a Mejor Cinta Animada se disputará entre “Onward”, “Over the Moon”, “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”, “Soul” y “Wolfwalkers”.

El premio a Mejor Guión Original irá a Shaka King y Will Berson por “Judas and the Black Messiah”, Lee Isaac Chung por “Minari”, Emerald Fennell por “Promising Young Woman”, Darius Marder y Abraham Marder por “Sound of Metal”, o Aaron Sorkin por “Trial of the Chicago 7”.

Los candidatos a Mejor Diseño de Vestuario son Alexandra Byrne por “Emma”, Ann Roth por “Ma Rainey’s Black Bottom”, Trish Summerville por “Mank”, Bina Daigeler por “Mulan” y Massimo Cantini Parrini por “Pinocchio”.

Por la audiencia

La academia de cine y ABC esperarán que los postulados puedan generar más emoción de lo que han logrado en otras ceremonias.

El interés por las estatuillas doradas ha caído en picada durante la pandemia. Los índices de audiencia de los Globos de Oro, una ceremonia ampliamente virtual, bajaron a 6.9 millones de espectadores — una caída de 64% respecto al 2020 — el mes pasado.

Por México

Un equipo de mexicanos están postulados al Óscar por la película “Sound of Metal”: Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, quienes compiten por Mejor Sonido junto a filmes como “Soul”.

Mar de emociones

Laura Pausini recibió con mucha emoción su postulación a Mejor Canción Original como coautora de “Io Sì”, tema de la película “La vida ante sí””.

Un honor

La realizadora de “El agente topo” Maite Alberdi calificó el honor como una muestra de que el mundo sí toma en cuenta a los adultos mayores.