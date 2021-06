Con audios, YosStop exhibe chantaje de Bárbara de Regil

YosStop decidió exhibir en su más reciente vídeo para YouTube a Bárbara de Regil, quien –dice- intentó chantajearla para hacer que promoviera en sus redes sociales su famosa proteína, que ha sido motivo de polémica en días pasados.

Yoseline Hoffman, nombre real de la youtuber, aclaró a sus seguidores que no podía hablar sobre la polémica de la actriz con el nutriólogo Aries Torrón, a quien presuntamente Bárbara habría amenazado hasta cerrarle las redes sociales por exhibir que la proteína que lleva su nombre, presuntamente no cumple con el etiquetado correcto y sería más bien un “producto milagro”.

“Esta persona está dando una porquería de producto que enmascaró, que etiquetó mal y que tú no sabes qué tanto daño puede hacer (…) Hoy les vengo a mostrar esta cara que seguramente muchos ya son capaces de ver y percibir de Bárbara de Regil”, señala Yoseline.

También detalló que ya había tenido un contacto con la también influencer, para que ella probara un kit de belleza, pero que el contacto no procedió porque Bárbara quería que le hicieran el servicio a domicilio. No obstante, cuando la actriz le contactó para enviarle la proteína, no especificó en principio que era con la condición de que la promocionara.

YosStop evidenció a través de audios, que dice que la actriz eliminó de sus conversaciones, pero que ella tiene porque lo compartió con su mánager; cómo Bárbara después de que ella se negara a darle promoción intentó ponerse en plan víctima para que ella accediera, pero en el proceso también utilizó un tono amenazador.

“¿Escuchan como incluso me pregunta ‘cuál es tu precio’, para que yo promocionara su proteína? (…) Qué tóxica”, comenta la youtuber, quien incluso dijo que ante la incomodidad que sintió se ofreció a pagar el precio del producto, pero Bárbara se negó.

Después de un mensaje de "bendiciones", la actriz no volvió a contactar a la youtuber, hasta que esta hizo mención de ella por el vídeo donde se justifica por romper la veda electoral. En dicho mensaje, Bárbara incluso le dice que ni la conoce.