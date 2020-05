Con el aval de Venecia

Inicia “Were Are One: A Global Film Festival”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La más reciente historia de Guillermo Arriaga y que aborda los problemas fronterizos entre México y Estados Unidos, se presentará mañana domingo en el “Were Are One: A Global Film Festival”, que inició ayer gratis en YouTube.

“No One Left Behind”, de 29 minutos de duración, fue propuesto por el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde estrenó el año pasado.

El Were Are One fue una iniciativa de Tribeca invitando a más de una decena certámenes del orbe, como Berlín, Cannes, San Sebastián, Guadalajara y Sundance para confeccionar la programación que constará de 10 días.

“Creo que la posibilidad del cine de viajar en esta época, de que se vea en el mundo remotamente, es interesante; además que nos recomienda Venecia, es un doble gusto”, considera Isabel Aerenlund, una de las protagonistas.

“No One Left Behind” es dirigida por Arriaga (“Amores perros”) y ganador de la Palma de Oro de Cannes por “Los tres entierros de Melquiades Estrada”.

La cinta inicia cuando un grupo de militares estadounidenses llega a un pueblo pobre mexicano para rendirle tributo a uno de sus compañeros, pero son recibídos diciéndoles que ellos le deportaron.

El doctor, y no actor, Humberto Enríquez forma parte del elenco comandado por el estadounidense Danny Huston (“El jardinero fiel”), Jorge A. Jiménez (“Narcos”) e Isabel Aerenlund (“Ingobernable”).

“El set de Guillermo es muy riguroso en el sentido del profesionalismo, la exigencia de nivel alto que exige a todos, pero por otro lado es muy divertido, con empeño hace que la gente se la pase bien”, recuerda Aerenlund.

“We Are One” permitirá, apunta la productora (“Ana y Bruno”), que la gente done a organizaciones que atienden a afectados por el Covid-19.

Por parte de México, y siendo la propuesta del Festival de Cine de Guadalajara, se exhibirán el largo de ficción “Detrás de la montaña”, el documental “45 días en Jarbar”, así como los cortometrajes “Los gatos”, “Cerulia” y “32_RBIT”.