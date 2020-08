Conchi León dedica ''bomba'' yucateca a Samuel García

Tras la polémica desatada por el senador Samuel García, al reclamar a su esposa Mariana Rodríguez que estaba “enseñando mucha pierna”; la artista yucateca Conchi León se suma a las críticas hacia el político con una bomba.

Conchi León hizo uso de su “mestiza power” para dedicar esta expresión yucateca a García, quien tras la polémica se disculpó con la influencer.

“Samuel García se molestó, porque su esposa imprudente rodilla y pierna mostró en Instagram a la gente”, inicia el vídeo de la también activista.

“La mentada pierna se vio sin dar su consentimiento, Samuel se lo reclamó, pues hubo su casamiento: ‘Esa pierna es solo pa’ mi’, dijo el marido quejoso’. La mujer dijo que sí y pidió perdón vergonzoso. ¡Ay, Samuel! Te pasas de gacho, es tu esposa no tu esclava, tu pensamiento es muy macho y humilla a la pobre chava”, continúa el mensaje.

En la siguiente estrofa, la yucateca dirige su mensaje a Mariana “no lo obedezcas, que no te robe el sueño. Mejor se la refrescas, es tu esposo no tu dueño. En protesta enseño pierna, enseño lo que yo quiera, es mi cuerpo y yo lo mando, no me lo manda cualquiera. ¡Mare!”.

Te puede interesar: Conchi León pregunta qué comen en Tabasco para ser inmunes como AMLO

El vídeo ya fue compartido varias veces en redes sociales e incluso fue retomado por medios nacionales. Además, la yucateca -conocida por su activismo a diversas causas- recibió varios mensajes de apoyo y halagos a su trabajo.