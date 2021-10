Concierto de Coldplay será transmitido en Amazon: ¿Cuándo y a qué hora?

Para irse preparando... La compañía estadounidense ofrecerá en exclusiva un concierto de Coldplay vía streaming.

MÉXICO.— Un concierto de Coldplay será transmitido vía streaming y en directo el próximo 22 de octubre, esto gracias a un acuerdo que firmó la banda con Amazon Music para emitir una presentación que tendrá lugar en Seatle y en la cual presentaran algunas de sus nuevas canciones que integran su último álbum: "Music of the Spheres".

Por su parte, Coldplay destacó que será una noche especial: "Es genial que los fans de todo el mundo puedan sintonizar Amazon Music y ver nuestro primer espectáculo tras el lanzamiento de 'Music Of Spheres'".

Music Of The Spheres World Tour // https://t.co/OsnkikYeVU // Many more dates to follow soon 💚❤️ #MOTSWT #MusicOfTheSpheres pic.twitter.com/iVd7OeslaY