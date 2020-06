Concierto en el auto

Numerosas personas disfrutaron de la música en directo desde sus vehículos durante el “Concert In Your Car” celebrado el viernes y sábado pasados en un estacionamiento al aire libre en Ventura, Los Ángeles.

El concierto incluyó un espectáculo de luces, entretenimiento multimedia con cinco enormes pantallas y un vídeo saludando a los graduados asistentes, pues con las restricciones por el Covid-19 este año se anuló la mayoría de las celebraciones. También se presentaron Super Duper Kyle y Trevor Wallace.

Concert In Your Car kicksoff tonight at the Ventura Fairgrounds! Crews are hard at work finishing up on an amazing set. Ventura’s own Super Duper Kyle will take the stage tonight in a celebration for the Class of 2020! #ventura #venturafairgrounds #concertinyourcar pic.twitter.com/TaRPe3FwK7