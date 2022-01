MONTERREY.— Son muchos los que se han mostrado hartos de la pandemia de coronavirus, pero son más lo que se están cansados de la irresponsabilidad de las personas identificadas como antivacunas.

Prueba de ello es un presentador de Telediario Guadalajara, quien en plena transmisión explotó e insultó a las personas que no quieren vacunarse ni usar cubrebocas. El momento en el que descargó su enojo se hizo viral de inmediato.

Conductor de TV insulta a los antivacunas en plena transmisión

A través de un vídeo que circula en redes sociales se mostró el momento en el que con gran enojo y coraje, el conductor de un noticiero local en Guadalajara no pudo contener la ira y arremetió en contra de los antivacunas.

De igual modo, el presentador los culpó del aumento de los contagios y la crítica situación que se vive actualmente en todo el país.

"Sí me importa que no me contagien... Ustedes, malditos antivacunas, bola de imb3"#$&, déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. Dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imn"#$&. Ponte el cubrebocas", expresó el presentador, quien mostró su enojo con este grupo de personas.

Su regaño fue tan inusual que se hizo viral, pues aunque algunos internautas señalaron que fue honesto y expuso lo que muchos piensan, otros más criticaron el uso de palabras ofensivas para destacar la irresponsabilidad de algunas personas que siguen sin creer que el coronavirus es real.

