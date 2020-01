MONTERREY.— La conductora María Julia Lafuente, de Telediario de Medio día de Monterrey, fue criticada en redes sociales luego de un comentario racista que hizo en televisión abierta.

Su molestia la desató un meme que le hicieron y no le pareció para nada gracioso.

Usuarios destacaron el comentario que emitió la conductora de noticias del canal Multimedios de Monterrey, fue muy racista.

A través de redes sociales, se difundió un video donde la conductora regiomontana expresa su enojo al ver una imagen modificada con su rostro.

En el programa le mostraron una imagen manipulada a María Julia Lafuente; en la instantánea se veía una mujer con el rostro de la conductora y el cuerpo de una persona de piel morena.

Al preguntarle qué pensaba de la foto ella emitió un comentario muy despectivo y racista, pues no le pareció nada graciosa la imagen.

Incluso recriminó que usaran dicha fotografía, ya que el tono de piel de las manos no corresponde con el de las suyas.

"Deben de respetar a uno. ¿Por qué no me lo dicen cara a cara? Porque le sacan... Y luego mire, las manos no las tengo así, prietas, horribles, nacas. Eso no las tengo”, exclamó airada la señora Lafuente.