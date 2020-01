Conductora se burla del labio leporino de Joaquin Phoenix

NUEVA YORK.— La conductora Wendy Williams del programa televisivo "The Wendy Williams Show" generó polémica y molestias por un comentario que hizo en burla del labio leporino y la cicatriz que Joaquin Phoenix, protagonista de películas como "Joker" y "Gladiator", presenta en su labio superior.

Durante la transmisión Williams hablaba del actor y su "mirada penetrante" cuando levantó su labio hablando de la cicatriz de Phoenix y que es visible "cuando se rasura el bigote".

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams



I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4 — Matt Groark (@groarkboysbbq) January 8, 2020

Una disculpa no es suficiente

Los asistentes comenzaron a reírse, pero los comentarios en contra de la conductora no se hicieron esperar y se quejaron del programa y señalaron a Williams por su burla incómoda.

Incluso la cantante Cher publicó un comentario acerca de ello.

"Pide una disculpa para compensar esto", se lee en el Tweet.

DOES AN APOLOGY MAKE UP FOR THIS pic.twitter.com/Su0OHB8hTG — Cher (@cher) January 16, 2020

Después de las críticas hacia Williams, de acuerdo con BBC, decidió, mediante una publicación en Twitter, pedir disculpas por sus comentarios.

"Estuve pensando…quiero disculparme con la comunidad hendida (refiriéndose a los que sufren de labio leporino), nuestro programa está donando…para ayudar y apoyar a esta comunidad".

. @Bighill44 We’re thinking about Beau today as he is in surgery. I want to apologize to the cleft community and in Beau’s honor, our show is donating to @operationsmile and @AmerCleftPalate and encourage our Wendy Watchers to learn more and help support the cleft community. — Wendy Williams (@WendyWilliams) January 16, 2020

As Ambassador for Cleft Lip and Palate Association @CLAPACOMMUNITY I really am disgusted by this @wendywilliams.. Mimicing a cleft lip, and making a joke about it, is disgraceful. Have you any idea the pain and operations a child with cleft must go through as they grow? Please RT https://t.co/bINZItpWgI — Carol Vorderman (@carolvorders) January 9, 2020

Después de esta disculpa, recibió comentarios como que una disculpa no era suficiente.

