Conductores de Ventaneando sienten "fantasma" de Magda (vídeo)

MÉXICO. - La famosa productora Magda Rodríguez murió el domingo 1 de noviembre y su fallecimiento tomó por sorpresa a muchos, entre ellos los conductores de Ventaneando, quienes aseguraron haber vivido una experiencia “paranormal” mientras informaban el deceso.

De acuerdo con los conductores, el día en el que dieron la noticia de la muerte de Magda sucedieron cosas inexplicables que le atribuyeron a la productora. Primero se empezó a escuchar un fuerte ruido que provenía de la bocina.

“Este lunes justo cuando estábamos dando la nota del lamentable fallecimiento de Magda Rodríguez ocurrió algo inusitado en el foro donde transmitimos”, dijo Pati Chapoy al transmitir el vídeo del sonido.

“La bocina que tronó estaba desconectada, no había corriente”, explicó.

Asimismo, Bisogno, mencionó que cuando pasaron la nota en la que se dio un minuto de aplausos a la productora, la pantalla se fue a negro.

“La nota se corta justo en el momento en que nosotros vamos a presentar el aplauso que le dimos en el Tenorio a Magda Rodríguez, se va a negro. La cabina no tenía ningún fallo”, dijo. “En la mayoría de los programas en los que trabajó aquí Magda como Enamorándonos, Con sello de mujer, entre otros, ésta era su cabina”, añadió el conductor.

Homenaje a Magda

El productor Nino Canún fue requerido por Televisa el domingo pasado para realizar uno de los programas más difíciles para el equipo de "Hoy", el de la despedida de su productora, Magda Rodríguez, fallecida un día antes de comenzar la semana.

Canún señaló lo difícil que fue para el equipo hacer esta despedida en vivo, pero dijo que todos colaboraron para que saliera bien. Durante toda esta semana, el también productor de "Cuéntamelo YA!" y próximamente de la transmisión de los Latin Grammys, estará produciendo el programa, y el lunes se incorporará la nueva productora: Andrea Rodríguez, hermana de Magda y quien fuera su productora asociada desde que llegaron al canal.

"Yo soy una persona que hace sus propios esfuerzos en el momento de producir y no he levantado la mano para producir 'Hoy', a mí lo que se me encargó fue lo siguiente: sacar el especial del lunes, hacer lo del foro el martes, hasta el miércoles, y ya hoy me llamaron para que por favor lo hiciera hasta el viernes. Quien se queda a la batuta de 'Hoy' es Andrea Rodríguez, hermana de Magda", dijo.

"De cualquier manera ya se había estipulado que Magda seguiría por lo menos todo el 2021, entonces. Yo siempre he dicho que si en la pantalla está funcionando, ¿por qué obligar a cambiar todo?, es más fácil mover tu contenido, el talento, a cambiar al productor, que luego hacen cambios tan drásticos que vuelve a perder audiencia el programa. Hoy en día el público sigue siendo un poquito de costumbres", añadió.

