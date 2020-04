Lleva alegría con su música

Confianza y fe, el consejo de Leo Dan para sus fans

Confiado y con fe en las promesas de Jesucristo, así está viviendo Leo Dan estos tiempos difíciles en que la pandemia del coronavirus ha paralizado al mundo.

A sus 78 años de edad, Leo Dan es un artista que se dice bendecido por Dios porque le ha permitido seguir cantando y llevar alegría y mensajes de amor a la gente.

En entrevista con el Diario desde Miami, donde está viviendo esta temporada de confinamiento, el cantautor argentino envía saludos a sus fans de Mérida, Yucatán, y de todo México, y les pide que no dejen de orar y de confiar en las promesas de Jesucristo, y de sentirse amados por Dios. “No se desesperen, esto pasará muy pronto”.

Leo Dan ha querido poner su granito de arena para llevar alegría a los hogares, hace unos días lanzó el segundo volúmen del disco “Celebrando a la leyenda”.

Hace dos años (marzo de 2018) el autor de “Mary es mi amor” lanzó un disco de duetos; artistas como Vicente Fernández, Ricardo Montaner, La Original Banda Limón, Los Auténticos Decantes, Rubén Albarrán, entre otros, compartieron este proyecto con el artista, y hasta hoy es uno de los discos más vendidos en la carrera del argentino. El disco se sigue escuchando y más allá de las ventas, Leo Dan ha cautivado a un nuevo público al rodearse de figuras de distintos géneros musicales.

El artista se dice con nuevas energías, y sus conciertos han dejado de ser solo para papás y abuelitos, cada vez hay más jóvenes que alguna vez lo habían escuchado y ahora siguen su música. Gracias al éxito del primer volúmen y de tantas canciones que quedaron fuera, Sony Music (disquera) y el artista, decidieron darle continuidad.

“Estoy agradecido con todos los artistas que están en este proyecto, a Carlos Rivera, Río Roma, Amanda Miguel, Dr. Shenka, Pandora, no quisiera dejar de mencionar a nadie, todos han hecho un magnifico trabajo”, comparte Leo Dan.

En el segundo volúmen, de 16 canciones, hay títulos como “Esa pared” (a dueto con Carlos Rivera y único tema que se repite del primer volúmen), “Libre, solterito y sin nada” (Dr. Shenka), “Pero Raquel” (Edwin Luna y La Trakalosa), “Sola una vez más” (Pandora), que están incluidos en un CD-DVD.

A pesar de tener mucha experiencia en los escenarios, Leo Dan confiesa que sintió miedo al embarcarse en un proyecto con tanta gente joven y de diferentes géneros.

“Yo soy una figura repetida, de un estilo romántico de muchos años, y Dios me ha ayudado a vencer ese miedo; doy gracias al público por hacerlo éxito”.

Como muchos artistas, los conciertos de Leo Dan están detenidos por la pandemia del coronavirus “es una lástima, pero ya tendremos la oportunidad de llevarles en vivo este nuevo disco”, dijo con tono de confianza.

Entre los colegas que grabaron para el segundo volúmen, Leo Dan comparte la experiencia de grabar y conocer a Carlos Rivera.

Lo describe como un artista profesional y muy entregado a su carrera, y una buena persona.

“Le agradezco a la mamá de Carlos Rivera porque ella fue el motor para que él estuviera en este disco, ‘le dijo: ‘tienes que grabar con Leo’. Es un artista que reconoce trayectorias, y eso habla muy bien de él, de su humildad...”.

A todos los artistas que han grabado con él, les agradece que ahora hasta niños canten su éxito “Te he prometido”. “Nunca como ahora he tenido gran cantidad de público joven...”.

Y a sus 78 años de edad, aún siente el deseo de seguir componiendo, y hacerlo para otros artistas que le han solicitado canciones.

“Algo deben tener mis canciones porque me siguen abriendo puertas”, y recuerda que lo han interpretado más de mil artistas.

Hoy más que nunca, la oración y la confianza en Dios es el motor de Leo Dan, invita a la gente a cuidarse, a seguir las recomendaciones de las autoridades para superar esta pandemia.

Los conciertos de Leo Dan están llenos de romanticismo, pero también de mensajes del amor de Dios a la humanidad.

“Yo no salgo a cantar si antes no medito el salmo 91 (y recomienda el 34, 91 y parte del 138). Nos habla de la misericordia, que Dios tiene un propósito; el maligno quiere confundir al hombre, pero Jesucristo está con nosotros y nos cuida y protege”, compartió.

Para el artista está claro que el mundo no volverá a ser igual, que esto debe ser un aprendizaje y nos debe hacer mejor seres humanos.— Santiago Ariel Cortés Pérez

Lista completa de temas

“Libre, solterito y sin nada” (Dr. Shenka), “Esa pared” (Carlos Rivera), “Pero Raquel” (Edwin Luna y La Trakalosa), “Solo una vez” (Pandora), “Hay una chica en mi camino” (Diego Verdaguer), “Niña ¿qué tienen tus ojos?” (Río Roma), “Cuanto me cuesta” (Leo Dan), “Cuando un amor se va” (Natalia Jiménez), “El radio está tocando tu canción” (Bronco), “Nunca me impedirás amarte” (Daniela Romo), “No existe una ley” (DLD), “Ojos azules” (Amanda Miguel), “Porque jamás te olvido” (La Sonora Santanera), “Con nadie me compares” (Alivia Villarreal), “Pero esa vez lloré” (Beto Zapata) y “Tú llegaste cuando menos lo esperaba”.