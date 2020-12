Confirma que Chadwick Boseman no aparecerá en ''Black Panther 2''

Chadwick Boseman, quien falleció en agosto pasado, no aparecerá en “Black Panther 2”, según confirmó su director Kevin Feige.

Boseman falleció a los 43 años víctima de un cáncer de páncreas que mantuvo oculto durante mucho tiempo. Feige negó que Disney tuviera intenciones de presentar una versión digital del actor como rey de la ficcional Wakanda.

Black Panther 2, opening July 8, 2022, is being written & directed by Ryan Coogler. Honoring Chadwick Boseman’s legacy & portrayal of T’Challa, @MarvelStudios will not recast the character, but will explore the world of Wakanda & the rich characters introduced in the first film.