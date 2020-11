Confirman a Mads Mikkelsen como sustituto de Johnny Depp

¡Es oficial! Mads Mikkelsen sustituirá a Johnny Depp como Gellert Grindelwald en la tercera entrega de “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”, según confirma Entertainment Weekly.

La película protagonizada por Eddie Redmayne, que tenía a Depp como antagonista, ya se encuentra en producción en Reino Unido. De hecho, antes de que el actor fuera obligado por Warner Bros. a abandonar su papel como mago oscuro, ya había rodado una escena completa.

