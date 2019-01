Confirman a Margot Robbie para interpretar a Barbie en live-action

Warner Bros. y Mattel se asociaron para llevar a Barbie a la pantalla grande y esta mañana confirmaron a Margot Robbie como la protagonista para la versión live-action de la icónica muñeca.

El presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, declaró para la revista Variety que “Margot es la productora y actriz ideal para darle vida a Barbie en la pantalla de una manera fresca y relevante para el público de hoy”.











La película aún no tiene fecha de estreno y hasta el momento se desconoce si Mattel mantendrá el guión original donde se había propuesto a Amy Schumer para protagonizar la película, propuesta que rechazó por problemas de agenda.

Por su parte, Margot continúa en sus proyectos ya que en los próximos meses se podrá ver a la australiana en los próximos meses como parte del elenco en la película “Once Upon a Time in Hollywood” y en 2020 en “Birds of Prey”.

Películas destacadas

Entre sus papeles más destacados de la actriz de 28 años de edad son en la película “Yo, Tonya” la cual protagonizó en 2017, también fue parte del elenco en “El Lobo de Wall Street” (2014) y su destacada participación en “El escuadrón suicida” como Harley Queen en 2016.