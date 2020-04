Confirman una segunda parte

“Call Me By Your Name” reunirá a su elenco original

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— La secuela del filme “Call Me By Your Name” está en planes de realización después de dos años en los que la historia interpretada por Timothée Chalamet y Armie Hammer —con sus personajes de Elio y Oliver—, llegó a la pantalla gande, por lo que se confirmó que ambos estarán en el elenco.

De acuerdo con algunos medios internacionales, el proyecto se ha retrasado debido a la propagación del coronavirus.

Sin embargo, su director Luca Guadagnino, expresó a “ La Repubblica” que esperan reanudar.

“Antes del coronavirus, hice un viaje a Estados Unidos para conocer a un guionista que amo mucho, cuyo nombre no quiero decir, para hablar sobre la segunda parte. Desafortunadamente, tuvimos que ponerlo en espera (por la contingencia)”.

Aunque no hay mayores detalles sobre el guión o la historia, se espera que también se base en la secuela del libro de André Aciman titulado “Find Me”, que cuenta con los mismos personajes aunque de desarrolla diez años después de la historia original.

“Por supuesto, fue un gran placer trabajar con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel y los otros actores. Todos estarán en la nueva película”, dijo Guadagnino.

El filme “Call Me By Your Name” recibió cuatro postulaciones a los premios Óscar en 2018, incluidas las categorías como Mejor Película y Mejor Actor para Chalamet; sólo pudieron llevarse la estatuilla como Mejor Guión adaptado con el escritor James Ivory.

Impulsa su carrera

Además, llevó al reconocimiento al joven Timothée Chalamet, a quien le dejó proyectos como “Lady Bird”, “Mujercitas” y “The French Dispatch”.

