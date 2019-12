MÉXICO.— La cantante Belinda vuelve a ser el tema en redes sociales, pero en está ocasión no es por algún escándalo amoroso o deuda pendiente más bien por su “parecido” con Laura León, mejor conocida como ‘La Tesorito’.

La intérprete de “Sapito”, fue la invitada especial en el concierto de Los Ángeles Azules, en el Auditorio Nacional, el 12 de diciembre.

Como era de esperarse, su presencia encantó al público pues Belinda lució radiante como ya es costumbre.

Pero en redes sociales algunos consideraron que el atuendo y look que eligió no fue el mejor. Por el contrario, mencionaron que se veía rara y hasta ridícula.

Belinda y sus sensuales movimientos

Algo que muchos cibernautas destacaron y, posiblemente sea la razón por la que compararon a Belinda con la ‘Tesorito’ fueron los movimientos sensuales que realizó en el escenario.

La cantante interpretó al lado de los Los Ángeles Azules, “El listón de tu pelo” y “Amor a primera vista”. Durante su presentación no dejó de mover las caderas, dar vueltas y hasta menear el trasero.

Esos bailes al parecer no convencieron a varios usuarios quienes no evitaron comentar que “baila como ‘La Tesorito'” o que “sus movimientos solo lo hacen ver ridícula”, algunos más agregaron que “es muy fresa y por ello no sabe bailar una cumbia”.

Ciertamente, verla bailar así en una presentación en vivo, fue una gran sorpresa para muchos quienes solo la habían visto bailar con coreografías elaboradas.- Con información de Radio Fórmula.

