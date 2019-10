Confunden a Omar Chaparro con Joe Jonas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras difundirse un meme en el que aseguran que Joe Jonas se está “convirtiendo” en Omar Chaparro hasta la mamá del actor mexicano se confundió.

Omar compartió en su cuenta de Instagram una divertida conversación que tuvo con su mamá, en la doña Chayo se muestra incrédula cuando Omar Chaparro le dice que el de la foto es Joe Jonas y no él.

“¿Apoco el de la foto es Joe Jonas? Ese eres tú, si es igualito“, expresa la madre del también conductor. “Ya me estoy preocupando que hasta mi madre me confunde”, escribió Omar.

La confusión hizo reír a sus seguidores e incluso personalidades como Carlos Rivera y Sandra Echeverría confirmaron el parecido. “Jajajaja si es cierto”, escribió Sandra.

“Si me gusta Omar, pero no está mas guapo que Joe, cada quien tiene lo suyo”, “Sería preocupante que Lucy Chaparro se confunda”, “El Joe Jonas mexicano“, “Ahora entiendo por qué me gustan los dos”, fueron algunos de sus comentarios.

Joe Jonas y sus hermanos Nick y Kevin iniciarán su gira por México el 28 de octubre en el Auditorio Citibanamex de Monterrey. Además, el 30 estarán en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y el 2 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.