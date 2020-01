Confunden a un albañil con Brad Pitt; tiene un gran parecido

INGLATERRA.— A través de redes sociales, un hombre ha despertado el asombró, al presumir un gran parecido con el actor estadounidense, Brad Pitt, quien recientemente ganó el Globo de Oro, al mejor actor de reparto.

En redes, el hombre ha compartido fotografías donde se compara con Brad, el parecido sí es notorio, pero muchos consideran que exagera al decir que lo confunden con el actor de "Once Upon a Time in Hollywood".

¿Quién es el supuesto doble de Brad Pitt?

Han sido varios medios internacionales los que han identificado al joven que se hizo viral por parecerse a Pitt, como Nathan Meads, de 33 años y que es originario de Oxford, Inglaterra.

Además, se dio a conocer que Nathan trabaja como constructor.

Meads, en una entrevista ha dicho que en la calle suelen pedirle fotos o incluso autógrafos.

Asimismo, se siente un tanto acosado, pues no puede ir a ningún lado sin que la gente no lo confunda y arme un 'alboroto'.

"No puedo ir a ningún lado, porque piensan que soy Brad Pitt", contó.

Él también se considera muy parecido a Pitt

Pese a que dice estar un poco cansado de que las personas lo acosen cuando lo ven por las calles, él, a través de su Instagram, suele compartir imágenes en las que se compara con el actor de "Bastardos sin Gloria".

