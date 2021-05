Conmociona a Brasil la muerte del humorista Paulo Gustavo

RIO DE JANEIRO.— Paulo Gustavo, de 42 años, se convirtió en una víctima más a la creciente lista de muertos por Covid-19 en Brasil. El deceso del humorista no tardó en causar conmoción entre el público brasileño que admiraba su trabajo.

Paulo Gustavo murió la tarde del martes en un hospital en Río de Janeiro, tras haber pasado casi un mes en la unidad de cuidados intensivos. Sus fans habían comenzado recientemente una vigilia en la calle.

El presidente conservador Jair Bolsonaro, quien tiende a hacer caso omiso de las muertes por COVID-19, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter expresando su pesar por el deceso de Gustavo, “quien con su talento y carisma conquistó el cariño de todo Brasil”.

- Meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid. pic.twitter.com/qP9lN8udaP