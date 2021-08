Conoce Nestflix: la plataforma con contenido que 'nunca' existió

CIUDAD DE MÉXICO.- Quizá para muchos ya existen demasiados servicios de streaming, pero ¿qué tal llegar a una plataforma que te ofrece un contenido que en realidad nunca existió? Ese es el caso de Nestflix, una plataforma que ofrece series y películas "falsas".

¿A qué se refiere con series y películas falsas? Nestflix es un servicio para contenido que nunca existió. Como por ejemplo, si eres fanático de "Los Simpsons", seguramente recuerdas la caricatura favorita de Bart y Lisa: Tom y Daly. Estos pequeños cortos solo fueron creadas para transiciones de la serie original.

No obstante, Nestflix hace realidad la posibilidad de ver gags o tramas que se mencionan en series y películas famosas que sí han sido creadas.

Can’t believe I missed this one, but just added the most submitted (by a lot) show within a show.



Check out Lieutenant ¡Diablo! from @LuciferNetflix now on #Nestflix. https://t.co/RUnQEQmS4e