¿Conoces la versión censurada del tema de Luis Miguel ‘Decídete’?

Luis Miguel se convirtió en tendencia en redes sociales, muchos se preguntaron el por qué, la razón son los 30 años de un lanzamiento

MÉXICO.— Fueron muchos los internautas que sintieron pánico al ver el nombre de Luis Miguel como tendencia en Twitter. Una razón del por qué no era muy clara, sin embargo, haciendo memoria se pudo descubrir porque el "Sol" está siendo el tema del día por un lanzamiento.

Hace 30 años, Luis Miguel lanzó el álbum "20 Años" con el que enloqueció a todo México y varios países de Latinoamérica. Dicho álbum contiene temas como ‘Entrégate', 'Tengo Todo Excepto A Ti', entre otros más.

Sin embargo, hoy muchos fans decidieron escuchar canciones que en su momento fueron las más populares y polémicas, como el caso de la versión censurada de ‘Decídete’.

La canción ‘Decídete’ de Luis Miguel es una de las más recordadas, sin embargo, hasta el día de hoy, muchas personas desconocen que ese tema tiene dos versiones.

Una de ellas fue considerada bastante escandaloza, debido a la letra con la que fue compuesta, lo que provocó su censura en radio.

Y aunque Luis Miguel ya contaba con 13 años de edad cuando interpretó dicho tema — a esa edad muchos jóvenes ya saben de sexo — tuvo que modificarse.- Con información de El Heraldo de México y Caras.

Aquí te dejamos parte de la letra de la versión original de la canción:

Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había luz en un rincón. Te quite el vestido, te besé en la boca, pero no quisiste darme todo una vez más.

Decídete, yo sé bien que es la primera vez, para mí también es nuevo y quiero que sea contigo, decídete, no me tengas más así amor, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte, decídete(...).