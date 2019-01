Consigue Pablo Lyle protagonizar serie de Netflix 

Ante su mejor papel

CIUDAD DE MÉXICO.— Su larga melena y barba sin acicalar fueron el look perfecto para que Pablo Lyle consiguiera el protagónico de la serie “Yankee”, uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Curiosamente, el actor optó por no cortarse el cabello ni rasurarse durante el receso laboral que deseaba tener, luego de concluir las grabaciones de “Mi adorable maldición”, su actuación más reciente en televisión.

“Me hablaron para una audición de un proyecto del que no tenía ni idea de qué era. Cuando me fui enterando de cosas de la producción, me sorprendí. Me vieron con barbas y pelo largo, me dijeron que el papel era ideal para mí, que no me cortara nada”, compartió en entrevista para “Reforma”.

Yankee, producción mexicana para Netflix, cuenta la historia de Malcolm Moriarty (Lyle), un emprendedor en Estados Unidos que para proteger a su familia debe cruzar la frontera de México y termina convirtiéndose en un capo del narcotráfico.

La serie es producida por Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco y fue escrita por Diego Enrique Osorno, Eduardo Antonio Parra y César Gándara, entre otros.

“La termine en diciembre, estrenamos este año y la dirigió Carlos Carrera (“El crimen del padre Amaro”). Eso me tiene muy contento”, agregó el actor.

Es el primer trabajo para la pantalla chica fuera de Televisa, empresa en la que Lyle se ha colocado como uno de los protagonistas juveniles más solicitados.

El sinaloense también experimentó su primera vez en cine con la cinta “Mirreyes vs. Godínez”, que estrena este viernes, donde también tuvo un acercamiento a la comedia, género poco común en su currículum.