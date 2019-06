Constanza, hija de Edith González, no vivirá con Santiago Creel

A cinco días de la muerte de Edith González, el futuro de Constanza, su hija, ya está definido: no vivirá con Santiago Creel ni Lorenzo Lazo.

Víctor Manuel González, hermano de la actriz, tendrá a su cuidado a su sobrina, quien en agosto próximo cumplirá 15 años.

La artista falleció de cáncer de ovario el miércoles pasado, aunque el jueves la desconectaron de toda ayuda artificial, según su propia voluntad.

Hoy, la revista TVNotas difunde que Constanza se mudará a la casa de su tío Víctor Manuel, petición de la actriz, sin que pierda relación “con sus dos papás”, Santiago Creel Miranda (biológico) y Lorenzo Lazo, con quien Edith González estuvo casada durante casi 10 años.

De acuerdo con amistades, la actriz cuidó hasta el último detalle sobre lo que ocurriría con su hija en caso de fallecer. Vanessa Bauche, una de las mejores amigas de Edith, confirmó en un programa de televisión que una de las peticiones de la fallecida actriz tiene que ver con Constanza.

Confesó que despedirse de su mejor amiga fue un momento muy difícil y le prometió que cuidaría a Constanza como si fuera su hija. En noviembre hay un concierto al que la hija de Santiago Creel quiere asistir y Vanessa comenzará a cumplir una de las últimas voluntades de su amiga.

Mira aquí algunos momentos de Edith González con su hija Constanza

En agosto Constanza cumplirá 15 años. Constanza asegura en una carta que siempre estará agradecida y orgullosa de haber sido hija de Edith González. Edith González siempre se mostró feliz con su hija Constanza.

Edith González siempre externó su inmenso cariño hacia su hija Constanza, juntas, hicieron muchos viajes, conocieron gran parte del mundo, como lo especifica una carta que la joven de 14 años le dedica a la actriz como despedida.

Le dedica emotiva despedida

Víctor Manuel González leyó la carta en el programa “Ventaneando”, una de las partes dice lo siguiente: “Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo”.

“De pequeña me acuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegara de trabajar, siempre me daba un beso y, a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar”.

Orgullosa de ser su madre

Hace un año, Edith González escribió un mensaje a su hija, en el que le dio las gracias por permitirle ser su madre.

La protagonista de “Doña Bárbara” recibió un homenaje de cuerpo presente el viernes pasado en el teatro Jorge Negrete de Ciudad de México. Los restos de la actriz reposan en un panteón de Naucalpan, Estado de México.