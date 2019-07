Consuelo Duval consigue su estelar fílmico

Pensó que nunca lograría su sueño

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Consuelo Duval y Adrián Uribe dicen que si hubieran recibido el guión del filme “Infelices para siempre”, quizá no existiría el divorcio en sus vidas.

En la cinta, que arranca rodaje mañana, encarnan a un matrimonio que desea separarse y se va de vacaciones al mismo lugar en que fue su luna de miel.

El problema se da cuando al despertar, se repite insistente el día anterior, teniendo que encontrar entonces otra forma de ser.

“En la vida real llega una monotonía (de pareja) y se hace lo mismo, creo el mensaje es romper con eso para que la vida sea divertida”, considera Duval.

“Leía el guión y decía: ‘yo caí en eso’, o tenía pleitos, o echaba la culpa en lugar de tomar la responsabilidad, ¡ojalá hubiera llegado esto antes!”, refiere Uribe.

Ambos leyeron el guión meses después de haberlo recibido, pues Adrián se encontraba hospitalizado y Consuelo es floja para revisar libretos.

“Y terminé llorando al leerlo”, recuerda.

“Infelices para siempre” marca el debut cinematográfico estelar de ella, quien por años buscó una oportunidad en cine.

“Pensé que nunca me iba a abrir sus puertas, no me invitaban y veía a la misma actriz, me decía que debía hacerme a la idea; estoy muy nerviosa, pero ahora los directores que no me contrataban por ser de TV, ¡se van a callar la boca!”, bromea la comediante.

La dirección recae en manos de Noé Santillán López (“La última y nos vamos”), el rodaje, en Ciudad de México y Puerto Peñasco, Sonora.

“Consuelo dice estar nerviosa, pero en los ensayos está espectacular, los dos se conocen bien y son muy buenos para la comedia”, dice Santillán López.

Más de la producción

Jorge Aragón (“A la mala” y “El cielo en tu mirada”) está al frente de la producción, mientras que Livia Brito, Angélica de Aragón, Ari Telch, Luis Arrieta y Niko Antonyan, conforman el reparto del filme.

Feliz con el proyecto

Durante la conferencia la más feliz fue la actriz Consuelo Duval, quien este año cumplió otro sueño, el estreno de la serie “Julia contra Julia”.