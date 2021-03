Consuelo Duval cuenta cómo cayó en las garras del alcohol

Consuelo Duval se sinceró con el público y sus compañeras del programa "Netas divinas" y habló de su problema con el alcohol.

La actriz se refugió en la bebida para poder lidiar con los problemas y angustias que la rodeaban.

La confesión

"No sé en qué momento el alcohol fue mi compañerito de banca. Me enteré del cáncer de mi papá y luego de mi hermana y dije: 'esto yo no lo vivo sobria, ni de a put#$% lo vivo sobria'", contó la actriz.

Dependiente

La intérprete de Federica P. Luche confesó que su alcoholismo llegó al punto en que no se sentía bien "si no traía dos o tres copas de tequila encima", citó el portal yosoitu.lasillarota.com.

Perdió el control

Esta dependencia a la bebida la llevaba a perder el control de sí misma y hacer cosas como aventar su ropa y pertenencia por la ventana para "regalarla a gente que le estaría muy agradecida".

Cada vez que se veía en una situación de este tipo, al día siguiente se sentía con remordimientos, culpa y hasta vergüenza por lo que había hecho bajo los efectos del alcohol.

Tocar fondo

La actriz explicó que no fue hasta que tocó fondo que se dio cuenta de que el alcohol estaba controlando su vida y decidió salir de esa terrible adicción.

Desde entonces no ha vuelto a probar el alcohol y asegura que "ya no le entra" y está muy agradecida de ya no despertar con la sensación de angustia y vacío que vivía cuando era víctima de su adicción.