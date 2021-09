Convive con Pennywise

Natalia Traven graba en España serie de Amazon

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Bill Skarsgård puede dar miedo si se le pinta el rostro de blanco, pone mirada diabólica y se oculta tras un globo, porque así se le conoce como Pennywise de la película “It”, pero cuando llega a México, una connacional le hace ver que puede haber cosas peores.

La actriz Natalia Traven grabó con el actor y modelo sueco un episodio de la serie “Soulmates”, disponible en Amazon Prime Video, interpretando a una psíquica que le echa las cartas.

“Es una serie como de ciencia ficción, pero de jugar con el tiempo, pero que una pareja cumpla con su destino y cada capítulo es distinto. En el que estoy, el cuatro, es completamente comedia. La historia sucede en México, es sobre dos chavos que se van a Acapulco y les roban el pasaporte y ahí es toda la aventura”, dice Natalia.

El episodio se rodó a fines de 2019 y tardó el lanzamiento precisamente por procesos de posproducción cambiados debido a la pandemia.

Cuando le dijeron que compartiría set con Skarsgård a ella no le generó nada, pero sí a sus alumnas de actuación, que se emocionaron.

“Como no soy de su generación, no sabía, yo al que conocía era a su hermano (Gustaf, en la serie ‘Vikingos’)”, recuerda divertida.

“Soulmates” no se realizó en tierras nacionales, sino en Madrid, donde se reprodujeron calles citadinas con elementos como los antiguos taxis verdes y hasta un puesto de tacos al pastor.

“Estábamos a 4 grados (por ser fines de otoño) y todo un barrio de Madrid lo llenaron con todo eso, era llegar y decir, sí es México, lo reproducen de manera espectacular. Si bien es comedia, tampoco es parodiar, mi local está con la Virgen, los santos y demás”, detalla.

El episodio fue dirigido por el alemán Marco Kreuzpaintner, quien conoció a Natalia cuando filmó, eso sí en México, la cinta “Trade: crimen sin perdón”, en 2007.

De un vistazo

Películas internacionales

La actriz Natalia Traven es alguien a quien los productores extranjeros llaman: participó en “Daño colateral”, protagonizada por Arnold Shwarzenegger; “Romancing The Bride”, en la que actuó Carrie Fisher (Star Wars), y recientemente “Cry Macho”, dirigida por Clint Eastwood.

Interpreta a mexicana

“Soy feliz porque me llevan para interpretar a una mexicana, eso me gusta mucho, me entiendo con el aspecto estructura y disciplina”, expresa.

Participación en México

En México ha colaborado en títulos como “Kada kien su karma”, “La familia P. Luche” y “Mujer, casos de la vida real”.