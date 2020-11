Courteney Cox recrea icónica escena de "Friends" (vídeo)

Los fanáticos de “Friends” seguramente recuerdan cada episodio de la serie en la que los amigos; Rachel, Mónica, Phoebe, Joy, Ross y Chandler celebraban casi siempre un caótico o “complicado” Día de Acción de Gracias (Thanskgiving).

No obstante, cada capítulo servía para que los amigos finalmente comprendieran lo que verdaderamente importa durante las fiestas, pero seguramente el que los seguidores de esta producción más recuerdan es el día en que Mónica (interpretada por Courteney Cox) aparece bailando con un pavo con lentes sobre la cabeza.

Turkey day is just around the corner and we are just as excited as Monica Geller to bring out the Thanksgiving spirit! 🦃🧡 pic.twitter.com/zrImJOhFrd