"Covid te odio": Platanito revela que el corovirus atacó su corazón

El comediante fue hospitalizado en un hospital al sur de la CDMX y se encuentra estable.

MÉXICO.— Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito dio un susto a sus seguidores luego de compartir en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que se le ve en la cama de un hospital y con un tubo de oxígeno en la nariz.

La causa de su estancia en el nosocomio fue porque el payasito para adultos se encuentra en tratamiento a causa de la Covid-19, la cual le trajo problemas en su corazón.

A esa serie de fotos, el comediante agregó el siguiente mensaje, muy a su estilo:

"Claro que saldré de esta también, pinch%$ Covid te odio te quisiste chingar a mi corazón, c&%lero. Gracias por sus oraciones y buenas vibras", escribió el actor.

En una de las fotos que el cómico publicó se le ve al lado de su esposa Beatriz Rubiera, quien ha estado muy al pendiente de la evolución de dicha enfermedad.

Platanito se encuentra en el Hospital Los Ángeles; asegura que "ya la está librando".

No sería un recontagio sino una secuela

Sergio Verduzco, Platanito tuvo unos días complicados en septiembre luego de contagiarse de coronavirus. En una transmisiones en vivo por Intagram, el payaso habló de su salud.

"Saliendo ya del Covid, me pegó muy duro, de hecho llevo tres días que me acaban de dar de alta y fueron tres semanitas horribles, amigo. Ya me dieron de alta, pero eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera, tengo que cuidarme mucho por la neumonía, todavía me raspa un poquito la garganta, pero bueno a chambear", aseguró ese día el actor.

