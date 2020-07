Creadores de ''Glee'' pagarán la educación del hijo de Naya Rivera

Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, creadores de la serie “Glee”, anunciaron que abrieron un fondo de inversión que será destinado para la educación universitaria de Josey, el hijo de cuatro años de Naya Rivera.

Así lo dieron a conocer en un comunicado difundido en medios estadounidenses, donde elogiaron el talento de Naya, intérprete de Santana. La actriz fue hallada muerta en el lago Piru (California), donde se ahogó según reveló una autopsia de su cuerpo.

Naya was a fierce talent with so much more to do and this is such a terrible tragedy. We are forever grateful for the indelible contribution she made to GLEE, from the first episode to the last. Our hearts are broken and our thoughts go out to her family, friends and young son. pic.twitter.com/fV6BvQFZzJ