Crean un fondo para la crisis

Apoyos para la industria musicial por el coronavirus

La Academia de la Grabación, la institución que cada año organiza los Grammy, anunció la creación de un fondo de ayuda para atenuar los efectos que la crisis global del coronavirus está teniendo en la industria musical y, especialmente, en las actuaciones en vivo.

“De conciertos en hoteles y bares a grandes festivales musicales, el Covid-19 está impactando profundamente en los eventos musicales en vivo y en la comunidad creativa detrás de ellos”, aseguró ayer la Academia en un comunicado de prensa.

Covid-19 Relief Fund (Fondo de Ayuda por el Covid-19, en inglés) es el nombre del programa que lanzó la Academia de la Grabación junto a su fundación caritativa MusiCares, que cuenta por ahora con 2 millones de dólares de presupuesto.

La Academia aseguró que el dinero de este fondo se utilizará “para apoyar directamente a aquellos en la comunidad de la música con grandes necesidades”.

“Las cancelaciones en niveles sin precedentes y la situación requieren una respuesta sin precedentes”, afirmó Harvey Mason Jr., presidente y consejero delegado interino de la Academia.

“Muchas personas en la industria están ahora en crisis, sin saber lo que les depara el futuro o teniendo que lidiar con graves realidades comerciales. Estamos pidiendo a toda la industria que se una a nosotros para apoyar a los músicos, artistas y profesionales que son los cimientos y el futuro de nuestra comunidad musical”, agregó.

Unión ante virus

El presidente de MusiCares, Steve Boom, defendió que “en tiempos como estos” la industria “necesita unirse para apoyar a los que están pasando por dificultades, particularmente aquellos que dependen de los ingresos por giras para sobrevivir”.

“Sabemos que este fondo necesita ser significativo. No seremos capaces de hacerlo solos y por eso estamos pidiendo a toda la comunidad musical, incluidos sellos, servicios de streaming y cualquiera que pueda, a unirse a nosotros en este importante esfuerzo. Todos estamos en las buenas y es importante que todos estemos también en las malas”, puntualizó.

La banda The Rolling Stones se suma a la lista de músicos que aplazaron o cancelaron sus conciertos por el Covid-19, al verse obligada a posponer su gira por 15 ciudades de Estados Unidos.

La banda anunció anteayer la reprogramación de su tour “No Filter”, que originalmente iba a comenzar en San Diego el 8 de mayo. El recorrido incluía ciudades en las que no ha tocado en años, como Cleveland; St. Louis; Austin, Texas; Louisville, Kentucky; Charlotte, Carolina del Norte; y Tampa, Florida.

“Estamos inmensamente decepcionados de posponer la gira. Lo sentimos por los fans que estaban esperando esto con tantas ganas como nosotros, pero la salud y la seguridad de todos deben ser la prioridad. Superaremos esto juntos, y los veremos pronto”, expresó la banda en un comunicado.

Todos los integrantes de los Rolling Stones tienen más de 70 años, y han salido de gira por Estados Unidos y el resto del mundo de forma ininterrumpida todos los años desde 2012, aunque este año se complicará seguir esa trayectoria.

La promotora de conciertos AEG le aconsejó a quienes compraron boletos que los guarden a la espera de más información.

La gira de los Stones por Norteamérica se pospuso el año pasado luego que Mick Jagger tuvo una operación del corazón, pero la banda reprogramó esas fechas y volvió al ruedo triunfalmente con un espectáculo en Chicago. En otro de sus espectáculos reprogramados se anunció que la NASA le había dado el nombre de la banda a una pequeña piedra rodante descubierta en la superficie de Marte.

Asimismo, la agrupación estadounidense Guns N’ Roses, informó a través de su página oficial, las fechas de su nueva gira, en las que incluye algunos países del Centro y Sudamérica, además del Caribe y México.

La banda de hard rock informó que a partir del 8 de noviembre, viajará a República Dominicana, para el 11 arribar a México; luego trasladarse a Guatemala para tocar el 15; el 21 en Ecuador y el 24 del mismo mes en Lima, Perú.

En diciembre, hasta ahora cuenta con dos fechas, el 4 en Brasil, y en Colombia el 6; además ha comunicado que la fecha del 15 de noviembre en San José, Costa Rica, será reprogramada.

“El espectáculo de Costa Rica ha sido pospuesto debido a la dirección del gobierno. Se reprogramará para más adelante en el año, así que conserve sus boletos”, informó la banda mediante comunicado.

Las fechas reprogramadas han sido Lollapalooza en Santiago de Chile, el 27 de noviembre, Lollapalooza en Buenos Aires, Argentina; viernes Lollapalooza en Sao Paulo, Brasil.

En cuanto a sus presentaciones del verano en su país natal, comenzarán el 4 de julio en el festival de verano en Milwaukee. A partir de esta fecha y hasta el 26 de agosto estará visitando ciudades de Estados Unidos.

Los cantantes Rob Thomas y Pink subieron vídeos a sus redes sociales, durante su aislamiento en casa, en donde comparten sesiones de canciones junto al piano o la guitarra, para acompañar a sus seguidores.

Rob Thomas compartió un vídeo interpretando (con su guitarra en mano) la canción de “Crowded House Don’t Dream It’s Over” en lo que denominó “sesiones de distancia social”.

El cantante de Matchbox Twenty escribió que “durante estos tiempos inciertos, el mundo entero se está cerrando. Parte de eso significa que las personas no salen y disfrutan de la música en vivo o de cualquier entretenimiento. Estoy iniciando esto e invito a todos mis hermanos y hermanas en el mundo de la música a ir a Instagram y compartir algo con la gente, para ayudarlos mientras se refugian en sus hogares”.

Asimismo, lanzó algunas etiquetas a otros colegas como John Mayer, Jason Mraz, Alanis Morissette, Chris Daughtry, Gavin DeGraw, Ingrid Michaelson, Brandi Carlile y Cyndi Lauper.

Por su parte, Pink también mostró parte de su aislamiento a sus seguidores con sus clases de piano, cuando hizo el cover de la canción “Make You Feel My Love”, de Bob Dylan, en un vídeo que tituló “Free Concert Slash Piano Lessons From My Heart To Yours”.

Durante su autoaislamiento, la estadounidense quiso ensayar. “He decidido aprender el piano de una vez por todas. Ya veremos”, indicó quien utiliza su Instagram para crear conciencia e invitar a la población a no salir de casa.

Además, compartió la creación de un horario de aislamiento con su hija para pasar el tiempo en casa, en donde programó la hora de dormir, de salir a la caminata matutina o yoga si llueve. A las actividades se suman la hora del almuerzo, el tiempo académico, creativo y de tareas, así como de tranquilidad o televisión.

“Los amo a todos, vamos a superar esto. Sólo si puedes, quédate en casa. No hay fechas de juego. Solo quédate en casa, por favor”, expresó al pedir pensar en los demás y no sólo en uno mismo.— AP, EFE y Notimex

Cancelaciones Covid-19

Varios cantantes se han unido al aislamiento con conciertos a través de sus redes sociales.

“Streaming”

Músicos como Laura Pausini, Alejandro Sanz, Juanes, Tiziano Ferro, Sech y Justin Quiles ya han comenzado a ofrecer conciertos en las redes sociales para atenuar el aislamiento social.

Cancelaciones

Madonna, Maluma, Jorge Drexler, Green Day, BTS, Juanes y El Puma son otros artistas que cancelaron sus presentaciones.

Coachella

El aplazamiento del festival Coachella hasta otoño alteró las agendas de miles de espectadores que ya tenían su entradas, y de cientos de artistas como Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine, Calvin Harris, Thom Yorke y Lana del Rey.

Premios

Tampoco se realizaron el festival SXSW de Austin (Texas), el Ultra Music Festival de Miami (Florida) y no se entregarán los Premios Latinos BMI.

Posponen homenaje

Además, el Salón de la Fama del Rock & Roll pospuso su ceremonia anual para homenajear a las nuevas incorporaciones, que incluían a artistas como Whitney Houston y Depeche Mode.

Síguenos en Google Noticias