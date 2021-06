Crece escándalo de Maite Perroni: confirman separación de Andrés Tovar

Claudia Martín y su esposo Andrés Tovar continúan en medio de la polémica, luego que una publicación diera a conocer que la pareja se separó por culpa de una infidelidad del productor con Maite Perroni.

Una semana después que la exRBD dio a conocer que puso fin a su relación con Koko Stambuk tras siete años y medio de relación sentimental, ahora trascendió que esta situación se debe a su relación con el todavía esposo de Claudia.

Por su parte, los conductores del programa "Sale el Sol", que produce Tovar, confirmaron que su jefe se encuentra triste y ahora oficialmente separado de la artista que forma parte del elenco de la telenovela “Fuego ardiente”.

“Su separación con Claudia Martín es un hecho, llevan separados varios meses, no están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentado en una revista", afirmó la periodista Ana María Alvarado.

De acuerdo con la versión de sus subordinados, Tovar está muy triste, y desde hace algunos días anda por ahí trabajando muy en silencio, "y se le ve su carita triste, está preocupado", citó heraldodemexico.com.mx.

De la misma manera, la presentadora Joanna Vega-Biestro recalcó que la separación entre el productor y la actriz se realizó de la mejor manera y sin una infidelidad de por medio.

Claudia Martín, hasta el momento, no ha emitido alguna declaración al respecto, aunque en sus historias de Instagram destaca la frase: “Los actos siempre tendrán la última palabra”, y en su cuenta de Twitter: "No se vuelve más fácil, sólo te vuelves más fuerte".

