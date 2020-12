Cristian Castro causa extrañeza al tomar "su mamila" mientra juega

Una foto del hijo de Verónica Castro desató las críticas, pues no consideran necesario que este exponiendo sus "fetiches".

EE.UU.— Cristian Castro nuevamente volvió a causar revuelo tras compartir una extraña fotografía en redes sociales. Asimismo, el cantante dejó ver que tiene unas prácticas muy extrañas y poco adecuadas para su edad cuando se entretiene con videojuegos.

Tras la publicación de esta rara imagen, las declaraciones que alguna vez dio Gaby Bo podría confirmar que Cristian tiene ciertos fetiches que puede ser bastante perturbadores.

A través de su cuenta de Instagram, Cristian Castro publicó una fotografía en la que se le puede ver tomando leche en una mamila, esto mientras juega en la PlayStation 5.

Como era de esperarse la imagen generó los comentarios en los que destacaban que el hijo de Vero Castro tiene actitudes que causan incertidumbre y mucha extrañeza.

Sin embargo, unas cuantas personas recordaron las declaraciones de su expareja Gabriela Bo, quien ya había dicho que el famoso tenía extraños fetiches: “le gustaba tomar la leche en mamadera (biberón), le tenía miedo a la oscuridad. Teníamos que dormir de día, no era normal [...]”.

Tras la ruptura con Cristian Castro, Gaby Bo aseguró que el tiempo a su lado fue muy difícil y duro, pues al parecer no solo tuvo que soportar su extraño comportamiento sino que también los golpes que Castro le propinó.

“A mí me golpeó, pero en aquél momento nadie me creyó. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó”, puntualizó la joven a un medio internacional.