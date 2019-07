Cristian Castro rechazó musical para no enseñar sus “lonjas”

Tras el estreno de “Jesucristo Súper Estrella” se reveló que Cristian Castro estaba considerado en el elenco, sin embargo se negó a realizar una escena por sus “kilitos de más”.

En el programa “Con Permiso”, aseguraron que el productor del musical quería a Cristian Castro como protagonista pero no se llegó a un acuerdo.

Cristian pidió a la producción cambiar la escena de la crucifixión pues no quería salir semidesnudo y exponer su figura. “Quería poner una muerte alternativa… que le dieran un balazo, que se desnucara, no sé que le hubiera gustado, pero lo que no quería es que lo colgaran con la lonja ahí”, detalló Martha Figueroa.

Tras la negativa del cantante por la escena final, Beto Cuevas ocupó su lugar.

El musical llegará a Mérida el 17 de octubre en el Foro GNP (antes Coliseo Yucatán) y los boletos ya están a la venta.