Durante su participación en el programa argentino “PH: Podemos Hablar“, Cristian Castro se atrevió a contar el motivo de su distanciamiento con Luis Miguel.

El intérprete relató que compartían muchos momentos juntos; sin embargo, su amistad se terminó porque “El Sol” comenzó a “enamorar” a Daisy Fuentes, la chica con la que Cristian salía.

“Estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes; y él vino a meterse , eso fue lo que nos distanció. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él . Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, recordó.

Daisy y Luis Miguel fueron pareja durante un tiempo y aunque su relación terminó, los cantantes nunca volvieron a recuperar su amistad, “quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto.

“Solamente quiero tener nuevamente mi amistad con él; que no se tome tan a pecho lo de esta mujer porque fue una coincidencia. Él se enamoró a morir de ella, pero no por eso deja de ser una coincidencia. Él piensa que lo mío fue a propósito, pero no es así”, destacó.