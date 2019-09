Bárbara de Regil compartió un vídeo para hablar del amor propio pero fue altamente criticada en Twitter al decir que irse “de borracha” y comer tacos fritos es “destruir el cuerpo”.

“Quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos, te estás destruyendo amiga“, dijo la actriz mientras lucía un outfit para hacer ejercicio que dejaba ver su marcado abdomen.

A través de su cuenta de Instagram compartió consejos de self care, sin embargo sus palabras no fueron del agrado de todas.

“En sus historias se la pasa comiendo hamburguesas, COCA y papas fritas!!!! Que sea más coherente”, “Que padre el amor propio ¿Pero irse en contra del vodka y los taquitos? Alguien abrácela”, “No sé si pueda lograr perdonarte”, “Es una vieja insoportable que no sé quién le dijo que tiene autoridad para hablarle a la gente como le habla”, “Q le valga v… si me tomo 25 vodkas con sus respectivos tacos fritos señora lavadero”, fueron algunos de los comentarios que desató.

Tras ver las reacciones, Bárbara de Regil compartió más vídeos para explicar cuál era el punto de lo que dijo.

“Si tienes 18, 20 y 25 y te vas te fiesta y te tomas unos chupes no está mal está bien porque tienes que vivir, tienes que experimentar; pero si tu llevas desde los 15 años hasta los 40 y sigues haciendo las mismas cosas, tu piel va a hablar por sí sola”, explicó.

Añadió que está bien comer tacos pero “fritos no”. “Lo frito es malísimo. Puedes comer tacos pero asados que es como yo los pido, quesadillas pero asadas no fritas”, reiteró.

Además, compartió un ejemplo de unos chiles rellenos los cuales normalmente se cocinan fritos pero ella los hace asados y dijo que recomienda pedir la comida a la plancha, asada o al vapor.

Bárbara de Regil también fue criticada por “hipócrita” ya que sus seguidoras no creen que ella nunca tomé alcohol o coma tacos, lo cual también aclaró a través de un vídeo.

“Yo si tome, me enfieste, salí, llegue a las 6 de la mañana; mi mamá es testigo. Mi punto es no hacerlo toda tu vida porque he ahí cuando uno termina mal, la piel termina mal”, añadió.