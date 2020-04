Critican a Itatí Cantoral le dicen que asusta sin maquillaje

MÉXICO.— La actriz Itatí Cantoral fue víctima de las críticas al compartir un video en su cuenta de Instagram en donde cuenta lo que ha hecho durante la cuarentena por el coronavirus.

En el clip donde se deja ver al natural pide a sus seguidores cumplir las normas sanitarias.

Itali fue atacada en redes sociales luego de compartir un video, en el que se le ve al natural, pues no tiene una gota de maquillaje, ni un gran peinado y mucho menos un vestuario que la haga lucir glamurosa.

En el video que compartió, pide que no se salga de casa, pues estamos llegando al momento más culminante del contagio de coronavirus.

"He estado con mis hijos, disfrutando a mis hijos cada momento, viviendo el día a día. No salgas de tu casa, estamos llegando al momento más álgido de contagio de esta terrible pandemia del Covid-19, así que no salgas de tu casa".