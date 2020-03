Critican a Natalia Téllez por salir a tomar un café

La conductora de televisión Natalia Téllez compartió una fotografía en la que admitió "salir por un café" y desató las críticas de sus seguidores.

"Si fui por un café y me volví a encerrar, no me juzguen", escribió al compartir la imagen en su cuenta de Instagram.

Aunque Natalia Téllez pidió que no la juzguen, sus fans la llamaron "inconsciente" por no realizar la cuarentena por completo.

"Que inconsciencia en mis tiempos ya te hubieran llevado a la hoguera", "El café se puede hacer en la casa y así evita salir", "Que mal ejemplo le das a tus fans", "Es una falta de respeto", "Ahora si no comparto tu berrinche de ir x un café, cuando hay gente que necesita ayuda y tu que eres persona pública puede ayudar", fueron algunos de los comentarios.

Natalia Téllez también recibió críticas por el uso de plástico y popote. "No manches lleva tu termo", "Pide sin popote", "Con tu propio termo y sin popote por favor", le pidieron sus fans.

En otra publicación, Natalia Téllez compartió que aprovecha la cuarentena para pintar con acuarelas.

Apenas hace dos semanas, Natalia Téllez acudió a la premiere de la cinta "Veinteañera, divorciada y fantástica" y continúa con sus participaciones en como conductora en el programa "Netas Divinas".

En los últimos días, muchas personalidades de la televisión se han dedicado a compartir mensajes para concientizar por la crisis sanitaria a raíz del coronavirus.

También comparten consejos de cómo pasar la cuarentena .

