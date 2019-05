Critican a Paty Navidad por decir que “el cambio climático es una mentira”

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz Paty Navidad se volvió en tendencia en redes sociales al afirmar que el cambio climático es una mentira.

A través de su cuenta de Twitter, la mexicana dijo que el cambio climático es uno de los puntos más fuertes para manipularnos:

No tengo temores, el cambio climático es una mentira … Casi todas las destrucciones naturales son provocadas por el hombre, SI, pero no por nosotros,sino por los que utilizan armas nucleares, experimentos químicos y el arma HAARP que causa terremotos, huracanes, incendios etc. https://t.co/oaBuXFvTmK

La actriz también aseguró que todo se trata de un “negocio“:

De inmediato sus seguidores respondieron tras polémicas declaraciones.

La mayoría la apoyaron: “Vivimos en un mundo donde ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Tendremos que estar con nuestros sentidos bien atentos para no dejarnos engañar…”

La actriz se dedicó a responder la mayoría de los comentarios mantenido su postura ante las declaraciones.

Es verdad, pero eso no tiene nada que ver con el calentamiento global …. Debemos hacer conciencia para cuidar y limpiar nuestras ciudades, calles, ríos y mares, no tirar y separar la basura, no talar, sembrar árboles, etc. Responsabilizarnos, cuidar y sanear el medio ambiente. https://t.co/QANHsTI8pU