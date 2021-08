Crush y Joy, estrellas del espectáculo surcoreano, son novios

El cantante Crush y Joy, integrante de la banda surcoreana de k-pop Red Velvet, son pareja, así lo confirmaron sus agencias después de que se desataran una serie de rumores al rededor de ellos.

Todo comenzó después de que el medio surcoreano Sports Chosun informara que Crush y Joy estaban en una relación más allá de lo profesional, lo que posteriormente confirmaron las promotoras detrás de ambos.

lpm joy y crush se ven tan lindos juntos pic.twitter.com/HAuevM7867 — 🙂 (@httpcirce) August 23, 2021

Confirman relación entre Crush y Joy

De acuerdo con Soompi, las agencias de los artistas, SM Entertainment y P-NATION, confirmaron que los surcoreanos "tenían una relación senior-junior, pero recientemente comenzaron a salir con buenos sentimientos el uno hacia el otro”.

Todo habría comenzado después de que Crush invitara a la integrante del grupo de chicas a colaborar con el tema "Mayday", el cual fue estrenado el mes de mayo del año pasado.

Los reportes indican que mantuvieron contacto posterior de ello y decidieron oficializar su relación. Curiosamente, en el vídeo oficial intercambian miradas y respiración de muy cerca, lo que se convirtió en una realidad.

Park Soo-young, mejor conocida como Joy, actualmente tiene 24 años y desde 2012 forma parte de la agencia SM Entertainment, asimismo, recibió su nombre artístico.

Cómo que Joy está saliendo con Crush y no conmigo. Igual estoy feliz por mi chiquita, SON UNA PAREJA TREMENDA.

pic.twitter.com/S1N3wrJObw — Hello, Peter. (@alpenghoul) August 23, 2021

Forma parte de Red Velvet desde 2014, grupo con el que cosechó éxitos y con el que actualmente promueve el material "Queendom", cuyo sencillo homónimo ya cuenta con más de 50 millones de visitas en YouTube.

Además de ello, la cantante se hizo famosa en el ámbito de la televisión, ya que ha tenido papeles principales en dramas como "The Liar and His Lover", "The Great Seducer" y "Only One Person".

En cuanto al cantante, Crush está lejos de los escenarios debido a que realiza su servicio militar desde el pasado 12 de noviembre y por un curso de dos años, como es en Corea del Sur, razón por la que no ha habido música nueva por su parte desde hace ya algunos meses.