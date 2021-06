"Cuándo vas a visitarme": Filtran mensajes de los hijos de Luis Miguel

A través de una imagen se dio a conocer un par de mensajes de los hijos de "El Sol" dirigidos a él que han conmovido.

LOS ÁNGELES.— Luis Miguel es un cantante que logró conquistar a nuevas generaciones luego de que se publicara su serie. Pero, su vida íntima y en especifico su lado paternal deja mucho que desear.

Con el estreno del último episodio de la segunda temporada de su bioserie dejó entrever la intimidad de su hija, a quien pese a los años no ha reconocido. Pero Michelle Salas no es la única que aparentemente tendría que reclamarle algo, también Miguel y Daniel, hijos que tuvo con Aracely Arambula y a quienes no ve ni mantiene desde hace muchos años.

Sin embargo, los pequeños más que reclamarle estarían extrañandolo y una imagen que se ha filtrado sería la muestra de cuánto extrañan y desean ver a su padre.

Luis Miguel lleva años sin comunicarse con sus hijo (inoticias.mx)

A la espera de su padre

Al igual que como sucedió con Michelle, Luis Miguel abandonó a Miguel y a Daniel, incluso ha dejado de darles apoyo económico, situación por la cual, Aracely ha entablado una demanda. Pero los niños parecen ser ajenos a este problema, ya que a través de una foto se dio a conocer el gran amor que le tienen a su padre.

A través de redes sociales, diversos fans compartieron una vieja imagen que mostraría el regalo que "Micky" y Dany le habrían hecho a Luis Miguel.

"Te quiero papá"; "Eres el mejor papá del mundo, cuándo vas a visitarme"; "Te quieto tanto tanto, me encanta como cantas"; "Te quiero tanto con amor papá. Dani y Miguel”, se lee en las cartas de los pequeños.

Cabe destacar que la foto es del año 2016 y fue compartida en aquella ocasión por la actriz, quien con orgullo mostró los diversos mensajes y dibujos que sus hijos le dedicaron a Luis Miguel. Ahora son los fans los que le recuerdan al cantante el amor que sus hijos le tenían.

